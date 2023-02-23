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Кубок России

Сегодня, 20:12

Шишкин: «Локо» наиграл на ничью — у того же Дзюбы было два стопроцентных момента»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартак» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о матче между красно-белыми и железнодорожниками в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России (1:0).

«Мне кажется, очень хорошее возобновление сезона, получился красивый матч, несмотря на тяжелые погодные условия, тяжелое поле. Мне эта игра напомнила встречу этих команд в чемпионате, когда «Спартак» выиграл 2:1, также доминировал в первом тайме, как и вчера, играл в свой футбол. Абаскаль не стал ничего придумывать, понятно, что Промеса не было, но его отсутствие в первой половине встречи вообще не сказалось никаким образом. Да и в целом физическое состояние «Спартака» было на уровне, команде удавался прессинг, и забитый мяч случился как раз после активных действий атакующей группы именно в прессинге.

А вот у «Локо» были проблемы с выходом из обороны в атаку, Галактионов, наверное, наигрывал этот выход через средний пас, а этого у них не получалось. Из-за этого и такая «скудная» игра впереди, где практически было не видно Дзюбу. Можно было гол Магкеева засчитать — и никто бы слова не сказал. В конце концов, «Локо» наиграл на ничью — у того же Дзюбы было два стопроцентных момента», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-loko-naigral-na-nich-yu-gol-makgeeva-mozhno-by-lo-zaschitat/
Роман Шишкин
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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