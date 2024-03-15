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Кубок России

15 марта, 14:39

Зобнин: «Будем играть с «Зенитом» на победу и стараться выходить в следующий раунд Кубка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придет много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», — приводит слова Зобнина пресс-служба клуба.

Первые игры 1/2 финала пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля. Ответные полуфиналы — 16-18 апреля.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Жеребьевка 1/2 финала пути РПЛ Кубка России: «Спартак» — «Зенит», «Балтика» — ЦСКА

Источник: https://t.me/fcsmtg/13157
Роман Зобнин
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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