Зобнин: «Будем играть с «Зенитом» на победу и стараться выходить в следующий раунд Кубка»

15 марта, 14:39
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
«Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придет много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», — приводит слова Зобнина пресс-служба клуба.
Первые игры 1/2 финала пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля. Ответные полуфиналы — 16-18 апреля.