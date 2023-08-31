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Сегодня, 05:33

Ромащенко: «Победа над «Крыльями» — это шаг вперед для «Ахмата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«Хочу поблагодарить команду, еще до игры знали, что будет непросто. Не бывает легких соперников или удобных-неудобных. Все соперники сложные, каждый имеет свой стиль. У «Крыльев» комбинационный стиль, они хорошо держат мяч. Готовились к тому, что после предыдущего затратного во всех смыслах матча, и в плане эмоций и в плане сил, нужно будет быть готовым потерпеть. Благодарен ребятам.

Рады, что одержали победу, это шаг вперед. Любой футболист играет для того, чтобы добиться результата. Наш штаб доволен отношением к делу. Есть моменты, на которых нужно будет остановиться и разобрать их, но это все будет внутри команды», — цитирует пресс-служба клуба Ромащенко.

«Ахмат» с 3 очками поднялся на 3-е место в группе C Кубка России. Самарцы после трех поражений - последние.

 
&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов», одержав первую победу в этом розыгрыше FONBET Кубка России
Источник: https://fc-akhmat.ru/news/fc-akhmat/intervyu/kommentarii-miroslava-romashchenko-posle-matcha-s-krylyami-sovetov/
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Мирослав Ромащенко
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