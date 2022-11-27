«Ростов» — «Ахмат»: Лангович открывает счет в матче

«Ростов» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

На 17-й минуте встречи отметился защитник клуба из Ростова Андрей Лангович, который вошел в штрафную площадь и забил гол в ворота «Ахмата». Юрий Журавлев, подставивший ногу, не сумел отразить мяч.

В турнирной таблице группы C команда Валерия Карпина с 6 очками находится на 4-м месте. «Ахмат» с 9 баллами располагается на 1-й строчке.