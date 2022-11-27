Сегодня, 14:19
«Ростов» принимает на своем поле «Ахмат» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.
На 17-й минуте встречи отметился защитник клуба из Ростова Андрей Лангович, который вошел в штрафную площадь и забил гол в ворота «Ахмата». Юрий Журавлев, подставивший ногу, не сумел отразить мяч.
В турнирной таблице группы C команда Валерия Карпина с 6 очками находится на 4-м месте. «Ахмат» с 9 баллами располагается на 1-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования