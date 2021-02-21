21 февраля 2021, 18:32
«Ростов» сыграет против «Ахмата» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команды.
В составе ростовчан дебютирует нападающий Али Соу.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Норманн, Еременко, Алмквист, Глебов, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Рукас, Павловец, Байрамян, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Гигович, Обухов, Тошевски.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Алмаши.