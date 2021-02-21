Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

21 февраля 2021, 18:32

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы. Соу дебютирует в составе ростовчан

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ростов» сыграет против «Ахмата» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команды.

В составе ростовчан дебютирует нападающий Али Соу.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Норманн, Еременко, Алмквист, Глебов, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Рукас, Павловец, Байрамян, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Гигович, Обухов, Тошевски.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Алмаши.

FONBET Кубок России. 1/8 финала
21 февр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Ростов
0
Читайте также
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
«Это какое-то творчество». Федун о пенальти в матче с «Динамо»
Эксперты РФС опубликовали видео и объяснение по эпизоду с рукой Мозеса в матче «Динамо» — «Спартак»
Шварц — об игре с «Крыльями» в Кубке: «У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд»
Определились все участники 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
«Уфа» обыграла «Урал» и вышла в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
«Уфа» — «Урал»: Жамалетдинов сделал дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Сочи»: Жоаозиньо удвоил преимущество гостевой команды

БЕТСИТИ Кубок России, 21 февраля: результаты матчей