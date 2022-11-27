«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России

«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.

Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.

Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ростов» занимает последнее, четвертое место в группе C с 6 очками, «Ахмат» идет на первой строчке с 9 очками. На втором месте — «Оренбург» с 8 очками, на третьем — «Динамо» с 7 очками. Оренбуржцы и москвичи сыграют между собой в последнем туре, их игра будет проходить сегодня параллельно с матчем «Ростов» — «Ахмат».