Сегодня, 13:05
«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.
Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.
Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.
Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.
«Ростов» занимает последнее, четвертое место в группе C с 6 очками, «Ахмат» идет на первой строчке с 9 очками. На втором месте — «Оренбург» с 8 очками, на третьем — «Динамо» с 7 очками. Оренбуржцы и москвичи сыграют между собой в последнем туре, их игра будет проходить сегодня параллельно с матчем «Ростов» — «Ахмат».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования