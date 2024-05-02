«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы на матч Кубка России

«Ростов» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Запасные: Цулая, Соловьев, Сако, Эльаскалани, Вахания, Осипенко, Глебов, Шанталий, Столбов, Щетинин, Роналдо, Голенков.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Бориско, Жиров, Маляров, Фернандес, Луна, Пряхин, Остойич, Алекс, Козлов, Лазарев.

Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:15 по московскому времени.