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Сегодня, 08:00

«Ростов» — «Балтика»: во сколько начало трансляции матча Кубка России

«Ростов» и «Балтика» сыграют в матче Кубка России 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Балтики» Данила Козлов.
Данила Козлов.
Фото «СЭ»
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«Ростов» и «Балтика» 2 мая встретятся в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.15 мск.

Видеотрансляция встречи «Ростов» — «Балтика» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской. Начало прямого эфира — в 19.10 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов кубкового противостояния 2 мая.

«Ростов» вместе с главным тренером Валерием Карпиным в 1-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России прошел «Урал» (3:1). «Балтика» выбыла в Путь регионов после поражения от ЦСКА (0:3) в полуфинале Пути РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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