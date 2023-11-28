«Ростов» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 29 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также за играми премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» по платной подписке.

В последних пяти очных противостояниях трижды победу одерживали армейцы (4:1, 4:0, 3:1). Еще две встречи завершились вничью — 3:3, 0:0.

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