«Ростов» и «Химки» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 13 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене», начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Основная информация о ходе игры «Ростов» — «Химки» будет доступна в матч-центре сайта «СЭ». Следить за игровым днем Кубка вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

«Ростов» и «Химки» играют в одной группе с «Локомотивом» и «Оренбургом». В первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» (0:1), а «Химки» с тем же счетом победили «Оренбург» (1:0).