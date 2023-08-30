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Кубок России

Сегодня, 21:30

Гол и пас Голенкова принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» в матче FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Егор Голенков.
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

На 24-й минуте счет открыл форвард ростовчан Егор Голенков. 13 минут спустя Голенков сделал голевую передачу на Илью Ваханию, который удвоил преимущество команды Валерия Карпина.

Единственный гол «Локомотива» на 71-й минуте забил Максим Глушенков, вышедший на замену.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B Кубка России. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

Кубок России. Группа B
30 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Локомотив

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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