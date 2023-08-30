«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Запасные: Песьяков, Терентьев, Лангович, Поярков, Глебов, Миронов, Комаров, Тугарев, Ионов, Комличенко.

«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

Запасные: Лантратов, Худяков, Ненахов, Самошников, Тикнизян, Куликов, Щетинин, Рыбчинский, Миранчук, Глушенков, Никишин.