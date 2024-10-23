«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на кубковой матч

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотив» на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 19.00.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Морозов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».