«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на кубковой матч

Сегодня, 18:04
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотив» на матч пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 19.00.
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Жбанов, Игнатов, Лангович, Сутормин, Кучаев, Шанталий, Комаров, Саравия, Шамонин.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Морозов, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Севикян, Пиняев, Воробьев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2