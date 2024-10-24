«Ростов» — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка России

«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла в Ростове-на-Дону.

В основное время у ростовской команды отличились Алексей Сутормин и Иван Комаров. У железнодорожников забили Алексей Батраков и Владислав Сарвелли. В серии пенальти точнее оказались гости — 7:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Локомотив» одержал шесть побед в группе и заняли первое место. «Ростов» стал вторым. В 1/4 финала пути РПЛ «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» — против «Спартака».