Сегодня, 01:37
«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла в Ростове-на-Дону.
В основное время у ростовской команды отличились Алексей Сутормин и Иван Комаров. У железнодорожников забили Алексей Батраков и Владислав Сарвелли. В серии пенальти точнее оказались гости — 7:6.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.
«Локомотив» одержал шесть побед в группе и заняли первое место. «Ростов» стал вторым. В 1/4 финала пути РПЛ «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» — против «Спартака».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2