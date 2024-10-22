«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 23 октября

«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Игра пройдет на «Ростов арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Локомотив» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.55 мск.

В группе В команда Валерия Карпина набрала 10 очков и занимает 2-ю строчку. Железнодорожники с 15 баллами возглавляют квартет.

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