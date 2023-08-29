«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» в среду, 30 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за матчем «Ростов» — «Локомотив» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер», который проведет видеотрансляцию игры. Начало — в 19:25.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов» Валерия Карпина после двух туров группы B FONBET Кубка России занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова имеет 6 баллов в активе и возглавляет группу B.

Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов. Помогать судье будут лайнсмены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Ваелрий Данченко назначен арбитром ВАР.