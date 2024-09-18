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Судейство

Сегодня, 19:50

«Ростов» — «Оренбург»: пенальти в ворота ростовчан назначен ошибочно. У Карпина снова повод жаловаться на судейство

Александр Бобров
Шеф-редактор
Казымджан Караташ нарушает процедуру вбрасывания мяча в матче «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции
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На 10-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Оренбург» судья Ян Бобровский совершил ошибку, в результате чего спустя некоторое время был назначен пенальти в ворота хозяев поля.

Фото Скриншот трансляции

Арбитр не обратил внимания на то, что футболист «Оренбурга» Казымджан Караташ нарушил процедуру вбрасывания мяча. По правилам, игрок должен «располагать часть каждой своей стопы на боковой линии или на земле за пределами боковой линии». А оренбуржец оторвал правую ступню.

Фото Скриншот трансляции

Бобровскому следовало зафиксировать это, забрать мяч у Караташа и передать его ростовчанам, чтобы уже они выполнили вбрасывание.

Вместо этого судья продолжил игру, и в штрафной площади ростовчан произошел контакт мяча с рукой Евгения Чернова. Арбитр этого не увидел, но вмешались видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко. После этого Бобровский посмотрел видеозапись и назначил пенальти в ворота «Ростова».

Фото Скриншот трансляции

Почему Мешков и Демешко не сказали Бобровскому о нарушении Караташа? Не имели права. ВАР не вмешивается в таких случаях. Таков утвержденный протокол, регламентирующий действия видеоарбитров.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
Ян Бобровский

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