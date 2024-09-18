«Ростов» дома встретится с «Оренбургом» в матче группы В пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Ростов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

В группе В ростовский клуб с шестью очками располагается на втором месте. Команда из Оренбурга не заработала ни одного балла и занимает последнюю строчку в квартете.

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