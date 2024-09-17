«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в группе В пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. За ключевыми события противостояния «Ростов» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В группе В команда Валерия Карпина набрала шесть очков и занимает второе место. Оренбургский клуб не смог заработать ни одного балла и располагается на последнем месте в квартете.

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