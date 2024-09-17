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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Оренбург»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хорен Байрамян, ФК «Ростов».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в группе В пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. За ключевыми события противостояния «Ростов» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В группе В команда Валерия Карпина набрала шесть очков и занимает второе место. Оренбургский клуб не смог заработать ни одного балла и располагается на последнем месте в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
18 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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