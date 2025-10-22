«Ростов» и «Пари НН» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

22 октября, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире матч «Ростова» и «Пари НН» показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир — с 20.25 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ростове-на-Дону и игрового дня Кубка. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Пари НН» можно узнать также в матч-центре нашего сайта.

«Ростов» и «Пари НН» выступают в группе С вместе со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Ростовчане после 5 туров набрали 4 очка и идут третьими в группе, у нижегородцев 3 очка и четвертая строчка. Команды не претендуют на место в топ-2 и разыгрывают выход в плей-офф Пути регионов.