«Ростов» победил «Пари НН» в Кубке России

22 октября, 22:28
«Ростов» дома обыграл «Пари НН» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.
У хозяев голы забили Герман Игнатов, Даниил Шанталий, Егор Голенков и Хорен Байрамян. У гостей отличился Хуан Боселли (пенальти).
«Ростов» набрал 7 очков и занял третье место в таблице C. Клуб сыграет в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» завершил выступление в турнире.
RSMsouth
это аналог Химок - соьрали всех кому не нужных , тренер странный мягко говоря ,но спонсор сильный . Нас в Кубке в первой игре Ублевая вынесла , поэтому Мо больше на Кубок с НН не выходит - мало ли кому что покажеться что груди потрогал .... с Победой , Мужики !
23.10.2025
RSMsouth
В дни визитов Губеров на Ростов арену счет только 4:1 ( всегда в пользу Губернаторов ) . Юра , ходи чаще на матчи
23.10.2025
SuperDennis
Эмоции из раздевалки Ростова сейчас показали! Круть!
22.10.2025
Топотун
Жизнь налаживается !
22.10.2025
АнтиматериюПродамДорого
У Ростова не было шансов не выиграть этот матч.
22.10.2025
AnTaras
ПариНН это дно, конечно. Ростов с победой!
22.10.2025
Саша
Ростов с победой! Разгромили "подводников" из Нижнего.
22.10.2025
SuperDennis
Ну слишком огромная разница в классе. Пари НН - это по уровню команда пердива! Жалко их, может в межсезоние усилятся?
22.10.2025
gan75
Вообще да, 4:1 это разгром
22.10.2025
Что за Аюта?
Ростов классно сыграл! Пари НН в пердив! Ужас, а не команда!
22.10.2025
SuperDennis
«Ростов» победил «Пари НН» /// Не победил, а разгромил!!! Вынес в одну калитку!!! Изничтожил!!! Сделал клоунами!!! Вы пишите, как есть, журналисты, не стесняйтесь!
22.10.2025
инок
Ростов с уверенной победой поздравляю! Они просто молодцы.
22.10.2025
GeoMaS
В кои то веки Байрамян выстрелил - порадоваться за капитана. Боселли по прежнему один в поле не воин. Уж больно легко пропускались голы.
22.10.2025