Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября, 22:28

«Ростов» победил «Пари НН» в Кубке России

Руслан Минаев
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома обыграл «Пари НН» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

У хозяев голы забили Герман Игнатов, Даниил Шанталий, Егор Голенков и Хорен Байрамян. У гостей отличился Хуан Боселли (пенальти).

«Ростов» набрал 7 очков и занял третье место в таблице C. Клуб сыграет в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
22 октября, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Пари Нижний Новгород
14

  • RSMsouth

    это аналог Химок - соьрали всех кому не нужных , тренер странный мягко говоря ,но спонсор сильный . Нас в Кубке в первой игре Ублевая вынесла , поэтому Мо больше на Кубок с НН не выходит - мало ли кому что покажеться что груди потрогал .... с Победой , Мужики !

    23.10.2025

  • RSMsouth

    В дни визитов Губеров на Ростов арену счет только 4:1 ( всегда в пользу Губернаторов ) . Юра , ходи чаще на матчи

    23.10.2025

  • SuperDennis

    Эмоции из раздевалки Ростова сейчас показали! Круть!

    22.10.2025

  • Топотун

    Жизнь налаживается !

    22.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    У Ростова не было шансов не выиграть этот матч.

    22.10.2025

  • AnTaras

    ПариНН это дно, конечно. Ростов с победой!

    22.10.2025

  • Саша

    Ростов с победой! Разгромили "подводников" из Нижнего.

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Ну слишком огромная разница в классе. Пари НН - это по уровню команда пердива! Жалко их, может в межсезоние усилятся?

    22.10.2025

  • gan75

    Вообще да, 4:1 это разгром

    22.10.2025

  • Что за Аюта?

    Ростов классно сыграл! Пари НН в пердив! Ужас, а не команда!

    22.10.2025

  • SuperDennis

    «Ростов» победил «Пари НН» /// Не победил, а разгромил!!! Вынес в одну калитку!!! Изничтожил!!! Сделал клоунами!!! Вы пишите, как есть, журналисты, не стесняйтесь!

    22.10.2025

  • инок

    Ростов с уверенной победой поздравляю! Они просто молодцы.

    22.10.2025

  • GeoMaS

    В кои то веки Байрамян выстрелил - порадоваться за капитана. Боселли по прежнему один в поле не воин. Уж больно легко пропускались голы.

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Кубок России
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК Ростов
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
    ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
    ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
    Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
    «Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
    Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
    «Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя