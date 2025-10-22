«Ростов» победил «Пари НН» в Кубке России

«Ростов» дома обыграл «Пари НН» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1. У хозяев голы забили Герман Игнатов, Даниил Шанталий, Егор Голенков и Хорен Байрамян. У гостей отличился Хуан Боселли (пенальти). «Ростов» набрал 7 очков и занял третье место в таблице C. Клуб сыграет в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» завершил выступление в турнире. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

22 октября, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

RSMsouth это аналог Химок - соьрали всех кому не нужных , тренер странный мягко говоря ,но спонсор сильный . Нас в Кубке в первой игре Ублевая вынесла , поэтому Мо больше на Кубок с НН не выходит - мало ли кому что покажеться что груди потрогал .... с Победой , Мужики ! 23.10.2025

RSMsouth В дни визитов Губеров на Ростов арену счет только 4:1 ( всегда в пользу Губернаторов ) . Юра , ходи чаще на матчи 23.10.2025

SuperDennis Эмоции из раздевалки Ростова сейчас показали! Круть! 22.10.2025

Топотун Жизнь налаживается ! 22.10.2025

АнтиматериюПродамДорого У Ростова не было шансов не выиграть этот матч. 22.10.2025

AnTaras ПариНН это дно, конечно. Ростов с победой! 22.10.2025

Саша Ростов с победой! Разгромили "подводников" из Нижнего. 22.10.2025

SuperDennis Ну слишком огромная разница в классе. Пари НН - это по уровню команда пердива! Жалко их, может в межсезоние усилятся? 22.10.2025

gan75 Вообще да, 4:1 это разгром 22.10.2025

Что за Аюта? Ростов классно сыграл! Пари НН в пердив! Ужас, а не команда! 22.10.2025

SuperDennis «Ростов» победил «Пари НН» /// Не победил, а разгромил!!! Вынес в одну калитку!!! Изничтожил!!! Сделал клоунами!!! Вы пишите, как есть, журналисты, не стесняйтесь! 22.10.2025

инок Ростов с уверенной победой поздравляю! Они просто молодцы. 22.10.2025