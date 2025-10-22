«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд

«Ростов» и «Пари НН» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Семенчук, Лангович, Чистяков, Прохин, Игнатов, Комаров, Байрамян, Шанталий, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Ханкич, Жбанов, Вахания, Мелехин, Миронов, Кучаев, Аджаса, Щетинин, Роналду, Шамонин, Голенков.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Коледин, Пигас, Александров, Майга, Ермаков, Лесовой, Смелов, Олусегун, Боселли.

Запасные: Генералов, Лукьянов, Крашевский, Фаринья, Андраде, Грулев, Сефас, Калинский, Бедошвили, Царукян, Весино.

Матч «Ростов» — «Пари НН» пройдет в среду, 22 октября, и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Ростов» занимает третье место в группе C Пути РПЛ с 4 очками, «Пари НН» идет на последней, четвертой строчке с 3 очками. Ростовчане пройдут в плей-офф Пути регионов в случае победы или ничьей. Нижегородцам нужна победа, чтобы продолжить участие в турнире.