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Сегодня, 20:45

«Ростов» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Ростов» и «Рубин» сыграют кубковый матч 26 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В среду, 26 июля, «Ростов» и «Рубин» сыграют в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Рубин» также будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Клуб из Татарстана вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. В последних четырех играх команда Валерия Карпина побеждала казанцев четырежды (2:1, 5:1, 1:0, 2:0).

Кубок России. Группа B
26 июл, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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