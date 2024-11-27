«Ростов» — «Спартак»: гости сделали 4 замены в перерыве

Главный тренер «Спартака» сделал 4 замены в перерыве ответного матча против «Ростова» в четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

После перерыва гости уступают со счетом 0:2. Поле покинули Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Зорин и Шамар Николсон. Вместо них появились Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Маркиньос и Манфред Угальде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».