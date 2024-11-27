Сегодня, 21:39
Главный тренер «Спартака» сделал 4 замены в перерыве ответного матча против «Ростова» в четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.
После перерыва гости уступают со счетом 0:2. Поле покинули Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Зорин и Шамар Николсон. Вместо них появились Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Маркиньос и Манфред Угальде.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2