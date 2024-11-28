Судейство
Сегодня, 00:13
На 53-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» (2:1) судья Сергей Карасев при счете 2:0 ошибочно не зафиксировал фол Ильи Жбанова и не назначил пенальти в пользу красно-белых.
Рефери не увидел или неверно оценил действия ростовчанина, который, не смотря на мяч и не пытаясь сыграть в него, обхватил двумя руками Кристофера Мартинса и задержал его, уронив в площади ворот.
Видеоассистенты Виталий Мешков и Евгений Кукуляк в действия судьи не вмешались.
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (2:1 и 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2