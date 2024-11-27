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Сегодня, 21:25

«Ростов» — «Спартак»: Карасев правильно засчитал второй гол ростовчан

Александр Бобров
Шеф-редактор
Карасев правильно засчитал гол Виктора Мелехина в ворота «Спартака».
Фото Скриншот трансляции
Карасев правильно засчитал гол Виктора Мелехина в ворота «Спартака»..
Фото Скриншот трансляции
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На 31-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» судья Сергей Карасев правильно засчитал взятие ворот красно-белых.

В момент удара автора гола Виктора Мелехина его партнер по команде находился за линией офсайда, но он не перекрывал обзор спартаковскому вратарю Александру Селихову, не мешал ему и не влиял на происходившее. Оснований зафиксировать положение «вне игры» не возникло.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Евгений Кукуляк не вмешались в действия арбитра.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
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19:00
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Краснодар
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