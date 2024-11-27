Судейство
Сегодня, 21:25
На 31-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» судья Сергей Карасев правильно засчитал взятие ворот красно-белых.
В момент удара автора гола Виктора Мелехина его партнер по команде находился за линией офсайда, но он не перекрывал обзор спартаковскому вратарю Александру Селихову, не мешал ему и не влиял на происходившее. Оснований зафиксировать положение «вне игры» не возникло.
Видеоассистенты Виталий Мешков и Евгений Кукуляк не вмешались в действия арбитра.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2