«Ростов» — «Спартак»: Карасев правильно засчитал второй гол ростовчан

На 31-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Спартак» судья Сергей Карасев правильно засчитал взятие ворот красно-белых.

В момент удара автора гола Виктора Мелехина его партнер по команде находился за линией офсайда, но он не перекрывал обзор спартаковскому вратарю Александру Селихову, не мешал ему и не влиял на происходившее. Оснований зафиксировать положение «вне игры» не возникло.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Евгений Кукуляк не вмешались в действия арбитра.