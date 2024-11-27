«Ростов» победил «Спартак» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 22:25
«Ростов» обыграл «Спартак» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
Счет на 19-й минуте открыл Егор Голенков. На 31-й преимущество хозяев удвоил Виктор Мелехин. Единственный мяч гостей на 56-й минуте забил Кристофер Мартинс.
«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2