Сегодня, 19:33
Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился гостевой победой ростовчан — 1:0.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байраймян, Голенков.
Запасные: Ханкич, Одоевский, Осипенко, Игнатов, Чернов, Лангович, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.
Запасные: Максименко, Дуарте, Гузиев, Зобнин, Умяров, Игнатов, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак»
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2