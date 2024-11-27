«Ростов» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 27 ноября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак». С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Первая игра, проходившая в Москве, завершилась победой ростовчан со счетом 1:0. В октябре команды также встречались в первом круге РПЛ-2024/25, тогда победу одержали спартаковцы (3:0).