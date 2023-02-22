0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 18:10

«Ростов» — «Урал»: первый пенальти года назначен быстро и правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
1/3
Telegram Дзен

На 4-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк быстро и правильно отреагировал на случившееся в штрафной площади хозяев поля.

Там Даниел Мишкич прокинул мяч себе на ход, и тут же произошел контакт мяча с правой рукой Александра Селявы. Рука находилась в неестественном положении — была высоко задрана. Это основание для наказания игрока пенальти — Кукуляк так и поступил, указав на 11-метровую отметку.

Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Урал».
Скриншот трансляции матча «Ростов» — «Урал».

Так был назначен первый пенальти в первом официальном матче года между российскими командами.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 17:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Урал

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Кукуляк
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в FONBET Кубке России
В стартовом составе «Спартака» на матч FONBET Кубка России с «Локомотивом» 11 россиян
Финальный замер температуры перед матчем «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов
«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников
«Ростов» — «Урал»: Комличенко сравнял счет в матче FONBET Кубка России
Смородская — о встрече «Локомотива» со «Спартаком»: «Нет смысла переносить матч, играть в такую погоду можно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый замер температуры перед игрой «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов

Белоголвцев — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не надо было назначать игру на такое время. Это позор РФС»