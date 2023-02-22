«Ростов» — «Урал»: прямая трансляция матча 1/4 финала FONBET Кубка России

В среду, 22 февраля «Ростов» примет «Урал» на своем поле в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч состоится на «Ростов Арене» и начнется в 17.30 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.00 (мск).

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Урал» пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.