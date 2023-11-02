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Сегодня, 19:45

«Ростов» — «Урал»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Матч Кубка России ЦСКА — «Оренбург» начнется в 20.45 2-го ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» на своем поле проведет матч в рамках шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против «Урала». Встреча пройдет в четверг, 2 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону. Начало назначено на 20.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ростов» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры Кубка России пройдет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 20.40 мск.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 8 очков. «Урал» располагается на второй строчке. В активе команды также 8 баллов.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
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