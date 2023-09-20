«Ростов» впереди «Локомотива» и «Урала»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка

После четырех туров в группе В ни одна команда не гарантировала себе выход в плей-офф, но и шансы на кубковую весну никто не потерял. Лучше всего дела обстоят у «Ростова», которому для продолжения борьбы точно хватит одного очка. Команда Валерия Карпина покинет турнир, если дважды уступит в основное время, а «Рубин» наберет пять или шесть очков.

Две неудачи станут фатальными и для «Локо», но только в том случае, если «Урал» обыграет «Ростов» и поделится очками с «Рубином». Для казанцев погоня за Кубком может закончиться уже 3 октября. Произойдет это в случае поражения от «шмелей» в основное время при условии набора железнодорожниками хотя бы одного очка.

И В ВП ПП П М О 1. Ростов 4 2 1 0 1 4-3 8 2. Локомотив 4 2 0 1 1 4-3 7 3. Урал 4 1 1 0 2 3-4 5 4. Рубин 4 1 0 1 2 3-4 4

3 октября. Урал — Рубин, Локомотив — Ростов.

1 ноября. Локомотив — Рубин.

2 ноября. Ростов — Урал.