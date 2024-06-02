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Сегодня, 21:24

Ротенберг: «СКА возьмет на вооружение зенитовский дух победителей. Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО Газпром!»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с золотым треблом в сезоне-2023/24.

В воскресенье, 2 июня, питерцы победили «Балтику» в суперфинале FONBET Кубка России (2:0). Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны-2023 (0:0, пенальти 5:4) и выиграла чемпионат России.

«В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и чемпионате, и в Кубке России для Зенита все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

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Тренер отметил, что СКА будет равняться на футбольную команду из Санкт-Петербурга.

«Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам! Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО Газпром! Поздравляю с золотым треблов Зенита всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!», — добавил он.

Петербургская команда впервые в своей истории оформила требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны в одном сезоне. В Суперкубке России 2024 года «Зенит» сыграет против «Краснодара», который финишировал на втором месте в РПЛ.

Футбол
ФК Зенит
Роман Ротенберг
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