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Сегодня, 18:26

РПЛ осудила проявление расизма на матче FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала инцидент с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

«Российская премьер-лига осуждает проявление расизма на матче FONBET Кубка России между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», — написано в сообщении РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС намерен рассмотреть эпизод с брошенным в Вендела бананом на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

Источник: https://t.me/premierliga/8855
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
РПЛ
РФС
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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