«Рубин» и «Ахмат» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире матч «Рубина» и «Ахмата» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.55 мск, за пять минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Казани и всего вечера Кубка. Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Ахмат» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Рубин» и «Ахмат» выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Оренбургом». Казанцы после 5 туров набрали 4 очка и идут третьими в группе, у грозненцев 3 очка и четвертая строчка.