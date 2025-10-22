«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России и выступит в плей-офф Пути регионов

22 октября, 20:12
«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти — 4:3).
У казанцев в основное время отличились Егор Тесленко, Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. У грозненцев голы забили Рифат Жемалетдинов, Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг.
«Рубин» уступал со счетом 0:2 в первом тайме.
Казанцы набрали 6 очков и заняли третье место в группе A, грозненцы с 4 очками — на последней строчке.
«Рубин» сыграет в плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, «Ахмат» завершил выступление в турнире.
KuziakaPm
огдамчику награду за поражение нарисуют?
23.10.2025
RobertH
Матч отличный, но вопрос один. А правда можно без всяких санкций вот так вот выбрасывать мячики на поле в момент, когда соперник собирается бить пенальти? Судья не реагировал, комментатора это веселило. Интересно, как бы это вылгядело в АПЛ, к примеру?
22.10.2025
SuperDennis
Отличная перестрелка и не только в пенальти, но и в основное время! Рубин с волевой победой!
22.10.2025
sb1006
Не ты комментировал ?
22.10.2025
sb1006
Да я смотрел регламент. С чемпионатом результат попутал
22.10.2025
Ж и в о й
sb1006, можно было и не удалять свой комментарий по поводу комментатора, якобы не знающего регламент.
22.10.2025
sb1006
Всё правильно, я ошибся
22.10.2025
Ж и в о й
sb1006, в Грозном "Ахмат" выиграл в основное время 2:0, так что победа по пенальти сегодня Черчесова вполне бы устроила! Так что регламент нужно было посмотреть тебе.
22.10.2025
zenit20252025
Рад за Рубин. Судья поддушивал в первом тайме, но Рахимов сильнее, распиаренного из всех утюгов, Черчесова. Казань с победой!!! А теперь, Наш Зенит !:soccer:
22.10.2025
Дмитрий
в пераом круге ахмат выиграл. всё правильно комм сказал.
22.10.2025
Ж и в о й
Очень яркая и эмоциональная игра получилась. Молодцы, казанцы! Смогли камбэкнуть и закрыли этой победой разгром от "Балтики"! Пока что весь Татарстан в деле в борьбе за Кубок - и "Рубин", и "КАМАЗ", и "Нефтехимик"! Здорово!
22.10.2025
sb1006
Ну и сезон у этого комментаторы, видимо, в этом году заканчивается, когда он сказал про травмированных игроков Рубина.
22.10.2025
sb1006
Убрали с поля Грицаенко, так Нигматуллин решил косячить. Трудно так выиграть.
22.10.2025
Max Stch
удивительно )!...
22.10.2025
инок
Рубин с победой по пенальти, и выходом в плей-офф турнира регионов.
22.10.2025
КирпичИнвест
Трудно кого-то выделить. Нигматулин в серии пенальти, конечно, был хорош, но выделил бы комментатора. Не истерил, ни за кого откровенно не топил, говорил гладко. Надо его к играм РПЛ подтягивать.
22.10.2025