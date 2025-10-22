«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России и выступит в плей-офф Пути регионов «Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России, казанцы отыгрались с 0:2

«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти — 4:3). У казанцев в основное время отличились Егор Тесленко, Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. У грозненцев голы забили Рифат Жемалетдинов, Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг. «Рубин» уступал со счетом 0:2 в первом тайме. Казанцы набрали 6 очков и заняли третье место в группе A, грозненцы с 4 очками — на последней строчке. «Рубин» сыграет в плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, «Ахмат» завершил выступление в турнире. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

KuziakaPm огдамчику награду за поражение нарисуют? 23.10.2025

RobertH Матч отличный, но вопрос один. А правда можно без всяких санкций вот так вот выбрасывать мячики на поле в момент, когда соперник собирается бить пенальти? Судья не реагировал, комментатора это веселило. Интересно, как бы это вылгядело в АПЛ, к примеру? 22.10.2025

SuperDennis Отличная перестрелка и не только в пенальти, но и в основное время! Рубин с волевой победой! 22.10.2025

sb1006 Не ты комментировал ? 22.10.2025

sb1006 Да я смотрел регламент. С чемпионатом результат попутал 22.10.2025

Ж и в о й sb1006, можно было и не удалять свой комментарий по поводу комментатора, якобы не знающего регламент. 22.10.2025

sb1006 Всё правильно, я ошибся 22.10.2025

Ж и в о й sb1006, в Грозном "Ахмат" выиграл в основное время 2:0, так что победа по пенальти сегодня Черчесова вполне бы устроила! Так что регламент нужно было посмотреть тебе. 22.10.2025

zenit20252025 Рад за Рубин. Судья поддушивал в первом тайме, но Рахимов сильнее, распиаренного из всех утюгов, Черчесова. Казань с победой!!! А теперь, Наш Зенит !:soccer: 22.10.2025

Дмитрий в пераом круге ахмат выиграл. всё правильно комм сказал. 22.10.2025

Ж и в о й Очень яркая и эмоциональная игра получилась. Молодцы, казанцы! Смогли камбэкнуть и закрыли этой победой разгром от "Балтики"! Пока что весь Татарстан в деле в борьбе за Кубок - и "Рубин", и "КАМАЗ", и "Нефтехимик"! Здорово! 22.10.2025

sb1006 Ну и сезон у этого комментаторы, видимо, в этом году заканчивается, когда он сказал про травмированных игроков Рубина. 22.10.2025

sb1006 Убрали с поля Грицаенко, так Нигматуллин решил косячить. Трудно так выиграть. 22.10.2025

Max Stch удивительно )!... 22.10.2025

инок Рубин с победой по пенальти, и выходом в плей-офф турнира регионов. 22.10.2025