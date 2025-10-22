Видео
22 октября, 20:12

«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России и выступит в плей-офф Пути регионов

«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России, казанцы отыгрались с 0:2
Руслан Минаев
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти — 4:3).

У казанцев в основное время отличились Егор Тесленко, Руслан Безруков и Дардан Шабанхаджай. У грозненцев голы забили Рифат Жемалетдинов, Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг.

«Рубин» уступал со счетом 0:2 в первом тайме.

Казанцы набрали 6 очков и заняли третье место в группе A, грозненцы с 4 очками — на последней строчке.

«Рубин» сыграет в плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России, «Ахмат» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:3
Ахмат
18

  • KuziakaPm

    огдамчику награду за поражение нарисуют?

    23.10.2025

  • RobertH

    Матч отличный, но вопрос один. А правда можно без всяких санкций вот так вот выбрасывать мячики на поле в момент, когда соперник собирается бить пенальти? Судья не реагировал, комментатора это веселило. Интересно, как бы это вылгядело в АПЛ, к примеру?

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Отличная перестрелка и не только в пенальти, но и в основное время! Рубин с волевой победой!

    22.10.2025

  • sb1006

    Не ты комментировал ?

    22.10.2025

  • sb1006

    Да я смотрел регламент. С чемпионатом результат попутал

    22.10.2025

  • Ж и в о й

    sb1006, можно было и не удалять свой комментарий по поводу комментатора, якобы не знающего регламент.

    22.10.2025

  • sb1006

    Всё правильно, я ошибся

    22.10.2025

  • Ж и в о й

    sb1006, в Грозном "Ахмат" выиграл в основное время 2:0, так что победа по пенальти сегодня Черчесова вполне бы устроила! Так что регламент нужно было посмотреть тебе.

    22.10.2025

  • zenit20252025

    Рад за Рубин. Судья поддушивал в первом тайме, но Рахимов сильнее, распиаренного из всех утюгов, Черчесова. Казань с победой!!! А теперь, Наш Зенит !:soccer:

    22.10.2025

  • Дмитрий

    в пераом круге ахмат выиграл. всё правильно комм сказал.

    22.10.2025

  • Ж и в о й

    Очень яркая и эмоциональная игра получилась. Молодцы, казанцы! Смогли камбэкнуть и закрыли этой победой разгром от "Балтики"! Пока что весь Татарстан в деле в борьбе за Кубок - и "Рубин", и "КАМАЗ", и "Нефтехимик"! Здорово!

    22.10.2025

  • sb1006

    Ну и сезон у этого комментаторы, видимо, в этом году заканчивается, когда он сказал про травмированных игроков Рубина.

    22.10.2025

  • sb1006

    Убрали с поля Грицаенко, так Нигматуллин решил косячить. Трудно так выиграть.

    22.10.2025

  • Max Stch

    удивительно )!...

    22.10.2025

  • инок

    Рубин с победой по пенальти, и выходом в плей-офф турнира регионов.

    22.10.2025

  • КирпичИнвест

    Трудно кого-то выделить. Нигматулин в серии пенальти, конечно, был хорош, но выделил бы комментатора. Не истерил, ни за кого откровенно не топил, говорил гладко. Надо его к играм РПЛ подтягивать.

    22.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Ахмат
    ФК Рубин (Казань)
