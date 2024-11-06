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Сегодня, 17:34

«Рубин» — ЦСКА: Файзуллаев выйдет в стартовом составе, Пьянич и Даку — в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Рубин» и ЦСКА объявили составы на первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Кабутов, Иванов, Ибу, Ломовицкий, Ходжа, Шабанхаджай, Чумич, Фамейе, Даку.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Гайич, Лукин, Глебов, Ушаков, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Шуманский, Гуарирапа.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября и начнется в 18.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра между командами состоится 26 ноября.

Рашид Рахимов и&nbsp;Марко Николич. «Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
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Динамо
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01.08
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Динамо Мх
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1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
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Спартак
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Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
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2 Ростов 6 11-7 11
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
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4 Пари НН 6 5-11 4
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
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1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
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4 Факел 6 2-10 3
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30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
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Зенит
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18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
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Зенит
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5 : 1
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Локомотив
Ростов
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0
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Рубин
Акрон
4
0
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Зенит
Факел
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0
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Химки
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1
0
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Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
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Динамо Мх
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1
0
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Оренбург
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13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
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0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
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0
1
27.08 19:30
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Рубин
0
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Оренбург
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0
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28.08 19:30
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1
28.08 19:30
Локомотив
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0
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0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
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Краснодар
2
0
18.09 21:15
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Динамо
П
3
5
2
2
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1
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0
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П
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7
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2
3
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Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
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3
0
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