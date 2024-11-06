Судейство
Сегодня, 19:35
На 40-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — ЦСКА судья Артем Чистяков ошибочно не применил никаких дисциплинарных санкций к игроку казанской команды Руслану Безрукову. Хотя у арбитра были основания показать красную карточку за серьезное нарушение правил против Тамерлана Мусаева. Безруков нанес ему сильный удар открытыми шипами, что едва не привело к серьезной травме. Рефери ограничился назначением штрафного удара.
Таким же образом Чистяков поступил на 44-й минуте, когда не вынес предупреждение Саше Зделару — тоже за удар соперника шипами. Для футболиста ЦСКА оно стало бы вторым в игре. Вчера за похожее действие получил желтую карточку спартаковец Наиль Умяров.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2