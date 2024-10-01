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Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Факел»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Рубин» и «Факел» встретятся в матче группового турнира Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» и «Факел» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Рубин» — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

«Рубин» и «Факел» играют в группе D с «Акроном» и «Зенитом». После четырех туров казанцы идут на третьем месте с 6 очками, а «Факел» не набрал ни одного очка и потерял шансы на выход в плей-офф.

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)

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