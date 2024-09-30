Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Рубин» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Рубин» и «Факел» сыграют матч группового турнира Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Рубин» примет «Факел» в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, начало — за 15 минут до матча. Трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки на сервис, в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Рубин» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

Первая игра команд в группе Кубка России завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Клубы также встречались в РПЛ и сыграли вничью (0:0).

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Пьянич полетел с ЦСКА на матч Кубка России против «Пари НН»
«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на матч Кубка России против «Спартака»
Мешков будет судить дерби «Динамо» — «Спартак» в 5-м туре Кубка России
Дзюба и Соболев встретились в аэропорту Ставрополя
Жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Кубка России: «Торпедо» сыграет с «Балтикой», «Урал» — с «Соколом»
«Динамо» продало более 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
Сегодня
Вчера
Неделя