«Рубин» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 8 августа в 18.30

«Рубин» примет московский «Локомотив» в Казани в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ во вторник, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию кубковой игры «Рубин» — «Локомотив».

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

В 1-м туре Кубка страны пути РПЛ команда из Татарстана уступила «Ростову» с минимальным счетом. Автор единственного гола — Иван Комаров.

В предыдущем матче данного турнира железнодорожники на родном стадионе победили «Урал» со счетом 2:1.