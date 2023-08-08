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Кубок России

Сегодня, 17:34

«Рубин» — «Локомотив»: Гилерме выйдет в стартовом составе

Руслан Минаев
Гилерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Рубин» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18.30 мск.

В составе железнодорожников с первых минут выйдет Гилерме. Последний раз вратарь выходил на поле 29 октября 2022 года в матче против ЦСКА (0:1) в чемпионате России.

«Рубин»: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов (капитан), Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович.

Запасные: Дюпин, Исмагилов, Грицаенко, Кабутов, Рожков, Апшацев, Иву, Зотов, Безруков, Бакаев, Костюков, Даку.

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Куликов, Самошников, Ненахов, Рыбчинский, Морозов, Баринов, Миранчук, Сарвели, Изидор.

Запасные: Лантратов, Худяков, Марадишвили, Пиняев, Глушенков, Кузьмичев, Щетинин, Конти, Погостнов, Тикнизян, Никишин.

Кубок России. Группа B
08 авг, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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