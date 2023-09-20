Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:28

«Ростов» в серии пенальти обыграл «Рубин» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Рубин» — «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
Telegram Дзен

«Ростов» в гостях обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).

«Ростов» открыл счет на 27-й минуте. Отличился защитник Герман Игнатов, дебютировавший за ростовчан в этой встрече. На 49-й минуте полузащитник казанцев Марат Апшацев забил после прострела Николы Чумича.

В серии пенальти точнее оказались гости — они реализовали все 4 удара. За «Рубин» одиннадцатиметровые не смогли забить Умарали Рахмоналиев и Урош Дрезгич.

«Ростов» с 8 очками возглавил группу B. «Рубин» с 4 баллами идет на последней строчке.

В следующем матче Кубка России «Ростов» в гостях сыграет с «Локомотивом». «Рубин» на выезде встретится с «Уралом». Обе игры пройдут 3 октября.

FONBET Кубок России. Группа B
20 сент, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Ростов

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
3
Обсудить
Читайте также
CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Зенит» и «Ахмат» устроили концерт: Питер за 15 минут превратил 0:2 в 3:2, но победил лишь по пенальти
День пенальти в Кубке России: триллер «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи. Онлайн-трансляция игр
«Зенит» победил «Ахмат» по пенальти, команды забили шесть голов с игры на двоих
«Ахмат» — «Зенит»: защитник грозненцев получил красную карточку за фол на Изидоре в добавленное время
Как Акинфеев: Тороп в серии пенальти принес ЦСКА победу
«Ахмат» — «Зенит»: видео голов матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» победил «Ахмат» по пенальти, команды забили шесть голов с игры на двоих

FONBET Кубок России: ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи», «Зенит» победил «Ахмат» и другие матчи 4-го тура