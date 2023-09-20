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Сегодня, 16:15

«Рубин» — «Ростов»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России «Рубин» — «Ростов» начнется в 17.10 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» в Казани примет «Ростов» в матче группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 17.15 по московскому времени.

Смотреть прямую видеотрансляцию противостояния «Рубин» — «Ростов» можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 17.10. Ключевые события кубковой встречи доступны в матч-центре «СЭ».

«Рубин» занимает третье место с тремя очками в турнирной таблице группы B. «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал шесть баллов и располагается на первой строчке.

Текстовая трансляция с самыми интересными событиями игры «Рубин» — «Ростов» будет доступна на сайте «СЭ».

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Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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