«Рубин» — «Ростов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Рубин» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рубин»: Янович, Безруков, Мартынович, Дрезгич, Сорокин, Ширяев, Кузнецов, Апшацев, Коновалов, Чемич, Уридия.

Запасные: Дюпин, Шамов, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Рахмоналиев, Ранджелович, Даку, Фамейе.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Лангович, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

Запасные: Песьяков, Цулая, Мелехин, Терентьев, Чернов, Вахания, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17:15 по московскому времени.