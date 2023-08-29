«Рубин» — «Урал»: судья не назначил пенальти в пользу гостей, ВАР ошибку не исправил

На 6-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — «Урал» арбитр Ян Бобровский неправильно оценил действия Егора Тесленко в штрафной площади казанской команды.

Эпизод матча «Рубин» — «Урал».

Эпизод матча «Рубин» — «Урал».

Эпизод матча «Рубин» — «Урал».

Тот нарушил правила, пытаясь остановить проход Андрея Егорычева. Судье следовало назначить 11-метровый удар в пользу гостей, но он жестом показал, что футболисту нужно подниматься с газона, и продолжил игру.

Григорий Иванов и Виктор Гончаренко.

Видеоассистенты Иван Сиденков и Роман Усачев провели проверку, но в действия Бобровского ошибочно не вмешались.