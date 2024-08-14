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Сегодня, 19:12

Гол Васильева принес «Зениту» победу над «Рубином» в Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Васильев (слева) и Александр Ерохин празднуют гол в ворота «Рубина» — 1:0.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».

Единственный гол в матче забил полузащитник сине-бело-голубых Дмитрий Васильев на 59-й минуте. Для 20-летнего воспитанника клуба это дебютный гол за команду.

В 1-м туре группы D Кубка России «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» — «Акрон» (4:0). Питерский клуб с 6 очками занимает первое место, казанцы (3) — на второй строчке.

«Зенит» одержал шестую сухую победу подряд на старте сезона-2024/25.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
14 авг, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Зенит
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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