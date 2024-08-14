Гол Васильева принес «Зениту» победу над «Рубином» в Кубке России

«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».

Единственный гол в матче забил полузащитник сине-бело-голубых Дмитрий Васильев на 59-й минуте. Для 20-летнего воспитанника клуба это дебютный гол за команду.

В 1-м туре группы D Кубка России «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» — «Акрон» (4:0). Питерский клуб с 6 очками занимает первое место, казанцы (3) — на второй строчке.

«Зенит» одержал шестую сухую победу подряд на старте сезона-2024/25.