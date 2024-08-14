«Рубин» встретится с «Зенитом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Зенит» можно в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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