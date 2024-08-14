«Рубин» и «Зенит» проведут в среду матч в Кубке России

«Рубин» и «Зенит» встретятся во 2-м туре FONBET Кубка России в среду, 14 авугста. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

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27 июля команды встречались во 2-м туре РПЛ. В той игре в Казани победу одержали петербуржцы (4:0).

В 1-м туре группового этапа Кубка «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» — «Акрон» (4:0). В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл турнир, победив в финальном матче «Балтику» со счетом 2:1.